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Fartyg ligger för ankar i Hormuzsundet utanför Bandar Abbas i Iran. Sundet är en av världens viktigaste transportleder för olja och har stått i fokus under den senaste tidens konflikt. (Razieh Poudat /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Trump ger Iran ”sista chans” – räknar med öppnat Hormuz

Av Jesper Karlsson
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Oljepriserna stiger efter måndagens kraftiga nedgång. Donald Trump uppger att Iran fått en ”sista chans” till förhandlingar och betonar att han räknar med att Hormuzsundet öppnas helt inom kort, rapporterar Bloomberg.

– Jag vill ge dem alla möjligheter att nå en överenskommelse, säger Trump.

Iran förnekar samtal med USA men uppger att diskussioner med Oman om sjöfarten i Hormuz gör framsteg.

Expert: Iran vill inte trappa upp konflikten
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Sex fartyg kunde passera sundet under måndagen
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MellanösternkrisenHormuzsundetIranMellanösternDonald TrumpEnergi & råvarorAmerikansk politik