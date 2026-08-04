Trump ger Iran ”sista chans” – räknar med öppnat Hormuz
Oljepriserna stiger efter måndagens kraftiga nedgång. Donald Trump uppger att Iran fått en ”sista chans” till förhandlingar och betonar att han räknar med att Hormuzsundet öppnas helt inom kort, rapporterar Bloomberg.
– Jag vill ge dem alla möjligheter att nå en överenskommelse, säger Trump.
Iran förnekar samtal med USA men uppger att diskussioner med Oman om sjöfarten i Hormuz gör framsteg.
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