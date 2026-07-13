Trump: USA återinför blockaden mot Iran – tar betalt för frakt genom sundet
USA återinför blockaden mot iranska hamnar, skriver Donald Trump på Truth Social.
USA kommer även att kräva en avgift på 20 procent av all frakt som färdas genom Hormuzsundet, skriver han vidare. Pengarna ska gå till att hålla sundet säkert, enligt Trump.
”USA kommer hädanefter att vara känt som Hormuzsundets väktare”, skriver han.
Processen inleds omedelbart.
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