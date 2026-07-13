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Fartyg i Hormuzsundet. (Razieh Poudat /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Iran: Tänker inte låta USA blanda sig i sundet

Av Joel Malmén
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Iran kommer inte att låta USA lägga sig i hur Hormuzsundet sköts, säger landets högsta militärledning enligt Reuters.

Alla försök av USA:s militär att passera sundet utanför de rutter Iran utsett, och utan samordning med iransk militär, kommer möta ”kraftigt motstånd”.

Uttalandet kommer efter att Donald Trump sagt att USA kommer att ”ta över” Hormuzsundet och agera som dess ”skyddsänglar”, vilket han vill ha betalt för.

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