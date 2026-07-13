Trump: Vi kommer att bli sundets skyddsänglar

USA kommer att ”behålla, och förmodligen sköta” Hormuzsundet, säger Donald Trump i en intervju med tv-programmet ”Fox & friends”.

– Vi kommer att bli sundets väktare. Vi kanske kan kalla det sundets skyddsänglar. Och det borde vi få betalt för, fortsätter han.

Presidenten ger inga detaljer kring hur det ska gå till eller vem han vill ha betalt av.

USA och Iran har än en gång trappat upp attackerna mot varandra de senaste dygnen. USA hävdar att sundet är öppet, och Iran att det är stängt.

Trafiken genom sundet har sjunkit till den lägsta nivån på två månader, visar sjöfartsdata enligt Reuters.