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Fartyg i Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi. /AP/TT / AP)
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Iran: Hormuzsundet stängt för alla fartyg igen

Av Joel Malmén
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Iran har stängt Hormuzsundet igen, och inga fartyg får passera tills vidare, meddelar revolutionsgardet enligt Reuters.

Detta efter ett fartyg som försökt passera via en ”icke godkänd rutt” besköts och stoppades, uppger de enligt den statliga nyhetsbyrån Irib.

Vidare skriver revolutionsgardet att ”fienden” kommer att mötas med ett kraftfullt svar om de gör några ”snedsteg” som svar på detta.

I går sa amerikanska myndighetskällor till flera medier att USA kräver att Iran förklarar Hormuzsundet öppet igen efter lördagens möte med Oman.

– Annars kommer det att gå illa för dem, sa en av dem.

Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
Källor: Oman föreslår dubbla farleder i sundet
CNN
USA-källa: Iran sa att de besköt fartyg av misstag
www.axios.com
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