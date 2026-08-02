Iran: Nästan överens med Oman om Hormuzsundet

Iran och Oman är nära en överenskommelse om sjötrafiken i Hormuzsundet. Det säger iranska UD:s talesperson Esmaeil Baqaei i statlig tv enligt AFP.

– Vi ska ingå ett avtal om en led som är acceptabel för båda sidor, varken den södra eller norra leden utan en som respekterar båda sidors suveränitet och skyddar våra nationella intressen och säkerhet.

I nuläget finns det två farleder genom sundet, en nordlig längs den iranska kusten och en sydlig längs den omanska.

Baqaei tillägger dock att en överenskommelse med Oman inte påverkar huruvida sundet hålls öppet eller stängt, och beskyller USA för nedstängningen.