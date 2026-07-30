Saudiarabiens oljeintäkter stiger men BNP sjunker

Saudiarabien redovisade på torsdagen ett budgetunderskott på 34,3 miljarder riyal (motsvarande 87 miljarder kronor) för det andra kvartalet 2026. Jämfört med föregående kvartal minskade underskottet med 70 procent. Det skriver Reuters med hänvisning till saudisk statlig tv.

Oljeintäkterna steg under kvartalet med 22 procent till motsvarande 470 miljarder kronor.

Landets ekonomi pressas av kriget i Mellanöstern. Enligt preliminär statistik som Bloomberg tagit del av minskade landets BNP med 4,8 procent på årsbasis under kvartalet.