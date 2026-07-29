Oljepriset stiger – tillbaka på 90 dollar

Oljepriset har tagit fart uppåt igen efter att USA:s president Donald Trump sagt till Fox News att USA kommer att slå tillbaka hårt mot Iran efter att de har attackerat amerikanska styrkor i Jordanien.

Oljepriset steg till runt 90 dollar under eftermiddagen efter att det föll kraftigt tidigare i veckan på förhoppningar om ett fredsavtal i Mellanöstern.

”Vi är fortsatt ytterst skeptiska till att vi står inför ett stort diplomatiskt genombrott”, skriver Helima Croft, analytiker från RBC Capital, i en analys som Bloomberg och CNBC tagit del av.