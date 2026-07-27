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Arkivbild: Stranden i Bandar Abbas, Iran den 13 juli. (Razieh Poudat /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Explosion i Hormuz – tankfartyg gick på mina

Av Kinga Sandén
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En oljetanker av oklar härkomst har gått på en mina i Hormuzsundet, rapporterar TT. Explosionen skedde efter att fartyget avvikit från den rutt som Iran märkt ut som godkänd.

Det finns inga bekräftade uppgifter om döda eller skadade. Inte heller om fartygets härkomst, ägare eller destination.

Iranska myndigheter uppger att sjöfarten genom sundet fortsätter helt normalt, skriver India Shipping News.

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TT
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indiashippingnews.com
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