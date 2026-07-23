ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Bild på en Shahed-drönare av den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. (Tasnim News Agency, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Locket på från såväl Kreml som Vita huset rörande CIA-attacker

Av Daniel Persson
Publicerad:

Varken Vita huset eller Kreml vill kommentera Reuters uppgifter om att Ryssland kan ligga bakom drönarattacker mot CIA-mål i Mellanöstern, rapporterar nyhetsbyrån.

Misstankarna rör bland annat den iranska attacken mot den amerikanska ambassaden i Riyadh och en CIA-anläggning i östra Irak.

Enligt uppgiftslämnare till Reuters tros Iran ha fått hjälp vid attacker mot upp emot en dussin amerikanska mål. Misstankarna grundar sig på att dessa attacker varit mer effektiva och precisa, på en nivå som Iran inte tros klara själva.

På torsdagen konfronterade Reuters Kreml med uppgiften, men de valde då att inte kommentera den. Även Vita huset har intagit samma strategi.

Omni förklararTrump behöver en väg ut – men vilken seger kan han sälja?

Omni Mer
Misstankarna fick ny kraft efter att nya amerikanska anläggningar attackerats i Jordanien
www.timesofisrael.com
Reuters uppger sig ha fyra oberoende källor som bekräftar den amerikanska utredningen
Reuters  · Ofta betalvägg

Läs mer

Källor: USA utreder rysk inblandning i Irans attacker mot CIA-anläggningar
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenHormuzsundetSaudiarabienUSAIrakMellanösternRysslandIranNordamerika CIA