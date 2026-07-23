Locket på från såväl Kreml som Vita huset rörande CIA-attacker

Bild på en Shahed-drönare av den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim.

Varken Vita huset eller Kreml vill kommentera Reuters uppgifter om att Ryssland kan ligga bakom drönarattacker mot CIA-mål i Mellanöstern, rapporterar nyhetsbyrån.

Misstankarna rör bland annat den iranska attacken mot den amerikanska ambassaden i Riyadh och en CIA-anläggning i östra Irak.

Enligt uppgiftslämnare till Reuters tros Iran ha fått hjälp vid attacker mot upp emot en dussin amerikanska mål. Misstankarna grundar sig på att dessa attacker varit mer effektiva och precisa, på en nivå som Iran inte tros klara själva.

På torsdagen konfronterade Reuters Kreml med uppgiften, men de valde då att inte kommentera den. Även Vita huset har intagit samma strategi.