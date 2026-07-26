Iran och Oman i samtal om regler för Hormuzsundet

Iran har under helgen fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska skötas framöver, uppger den iranska regimen enligt AFP.

Förhoppningen är att enas om gemensamma regler för passerande fartyg, enligt Esmaeil Baqaei, talesperson för Irans utrikesdepartement. Diskussionerna verkar dock inte innehålla någon roll för USA.

Så sent som i juni sa båda länderna att de planerade att införa tullavgifter för passerande fartyg, något Washington motsatte sig. USA:s president Donald Trump sa då att han ville ta över sundet och kräva en 20-procentig tull i utbyte mot att USA:s militär stannade kvar och garanterade säkerheten.