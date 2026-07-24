FN manar till evakuering av 6 000 sjömän i Hormuz
FN manar till evakuering av omkring 6 000 sjömän som är fast i en ”förfärlig kris” i Hormuzsundet, rapporterar AFP.
Hundratals fartyg sitter just nu fast i sundet efter att Iran beskjutit flera oljetankrar under veckan. FN:s människorättschef Volker Turk manar nu nationer, fartygsägare och andra aktörer att så snart som möjligt säkerställa sjömännens säkerhet.
– Sjöfarare har lämnats på sina fartyg utan mat, vatten, bränsle, sjukvård, ström eller något sätt att kommunicera med sina familjer, säger Turks talesperson Shabia Mantoo under en presskonferens.
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