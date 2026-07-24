Huthierna: Vi vill inte stänga sundet Bab al-Mandeb

De Iranstödda Huthirebellernas mål är inte att helt stänga sundet Bab al-Mandeb, likt Iran gjort med Hormuzsundet. Det säger en talesperson för gruppen enligt AFP.

Snarare är Huthiernas ambitioner ”begränsade till en marin blockad som bara påverkar Saudiarabiens sida”, säger Mohammed Abdusalam, gruppens talesperson och förhandlare.

Huthierna har i veckan tagit på sig attacker mot fartyg i Röda havet, vilket tvingat fartygen att vända tillbaka från Bab al-Mandeb. Det har bidragit till att oljan nått över 100 dollar per fat.