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Irans utrikesminister Abbas Araghchi (Hadi Mizban /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Iran: Trump har helt rätt om tullar i Hormuz

Av Hedda Hallsenius
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Irans utrikesminister Abbas Araghchi driver med Donald Trumps löfte om att införa tullar på all frakt genom Hormuzsundet.

I ett inlägg på X skriver han att den amerikanske presidenten har ”helt rätt” i att det land som ordnar trygg och säker passage genom sundet för kommersiella fartyg bör kompenseras.

”Iran har alltid varit sundets väktare och kommer att förbli det för alltid”, skriver Araghchi, med vissa av orden i versaler på klassiskt Trumpmanér.

”20 procent är så klart för mycket. Vi kommer att vara rättvisa”, skriver han vidare.

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Abbas Araghchi på X
x.com
AFP:s notis
AFP  · Ofta betalvägg
FN: Finns ingen rättslig grund för tullar i Hormuzsundet
Reuters  · Ofta betalvägg
Trump på Truth Social
truthsocial.com
Iran meddelade tidigare under dagen att man inte tänker låta USA lägga sig i styret av sundet
www.theguardian.com
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