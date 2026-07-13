Iran: Trump har helt rätt om tullar i Hormuz

Irans utrikesminister Abbas Araghchi driver med Donald Trumps löfte om att införa tullar på all frakt genom Hormuzsundet.

I ett inlägg på X skriver han att den amerikanske presidenten har ”helt rätt” i att det land som ordnar trygg och säker passage genom sundet för kommersiella fartyg bör kompenseras.

”Iran har alltid varit sundets väktare och kommer att förbli det för alltid”, skriver Araghchi, med vissa av orden i versaler på klassiskt Trumpmanér.

”20 procent är så klart för mycket. Vi kommer att vara rättvisa”, skriver han vidare.