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FN:s människorättschef Volker Türk. (Lee Jin-man /AP/TT / AP)
Dödsstraffet i Iran

FN: Minst 56 personer avrättade i Iran sedan i mars

Av Hedda Hallsenius
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Antalet avrättningar ökar i Iran, uppger FN:s människorättschef Volker Türk enligt BBC.

– Dödsstraff fortsätter att användas för att ingjuta rädsla i befolkningen och undertrycka kritik mot regimen, säger Türk.

Minst 56 personer har avrättats för brott kopplade till nationell säkerhet sedan den 19 mars. Av dem var 27 inblandade i de omfattande regimkritiska demonstrationerna i januari.

Enligt FN har flera av avrättningarna genomförts offentligt.

Även antalet avrättningar för narkotikabrott ökar, enligt FN
BBC
Volker Türk manar Iran att stoppa avrättningarna och avskaffa dödsstraffet
Al Jazeera
I förra veckan demonstrerade hundratals iranier mot en offentlig avrättning
www.france24.com
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