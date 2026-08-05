FN: Minst 56 personer avrättade i Iran sedan i mars
Antalet avrättningar ökar i Iran, uppger FN:s människorättschef Volker Türk enligt BBC.
– Dödsstraff fortsätter att användas för att ingjuta rädsla i befolkningen och undertrycka kritik mot regimen, säger Türk.
Minst 56 personer har avrättats för brott kopplade till nationell säkerhet sedan den 19 mars. Av dem var 27 inblandade i de omfattande regimkritiska demonstrationerna i januari.
Enligt FN har flera av avrättningarna genomförts offentligt.
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