FN: Minst 56 personer avrättade i Iran sedan i mars

Antalet avrättningar ökar i Iran, uppger FN:s människorättschef Volker Türk enligt BBC.

– Dödsstraff fortsätter att användas för att ingjuta rädsla i befolkningen och undertrycka kritik mot regimen, säger Türk.

Minst 56 personer har avrättats för brott kopplade till nationell säkerhet sedan den 19 mars. Av dem var 27 inblandade i de omfattande regimkritiska demonstrationerna i januari.

Enligt FN har flera av avrättningarna genomförts offentligt.