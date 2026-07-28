Iran avrättar två män som dömts för polismord
Iran har avrättat två män som dömts för att ha dödat fyra poliser under protesterna mot landets styre i januari, rapporterar AP.
Tiotusentals personer greps under protesterna, och många väntas få lagens hårdaste straff.
Irans domstolar präglas av bristande rättssäkerhet och kontrolleras i praktiken av regimens ledare. Iran är ett av de länder i världen som dömer flest människor till döden.
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