Iran avrättar två män som dömts för polismord

Iran har avrättat två män som dömts för att ha dödat fyra poliser under protesterna mot landets styre i januari, rapporterar AP.

Tiotusentals personer greps under protesterna, och många väntas få lagens hårdaste straff.

Irans domstolar präglas av bristande rättssäkerhet och kontrolleras i praktiken av regimens ledare. Iran är ett av de länder i världen som dömer flest människor till döden.