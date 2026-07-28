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Människor i Teheran. Arkivbild. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
Dödsstraffet i Iran

Iran avrättar två män som dömts för polismord

Av Tor Gasslander
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Iran har avrättat två män som dömts för att ha dödat fyra poliser under protesterna mot landets styre i januari, rapporterar AP.

Tiotusentals personer greps under protesterna, och många väntas få lagens hårdaste straff.

Irans domstolar präglas av bristande rättssäkerhet och kontrolleras i praktiken av regimens ledare. Iran är ett av de länder i världen som dömer flest människor till döden.

Tusentals demonstranter dödades av säkerhetsstyrkor under protesterna
AP  · Ofta betalvägg
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CNN
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