Folkfest i Spanien när VM-guldet bärgades hem
Gator och torg runt om i Spanien fylldes av jublande människor när landslaget säkrade sitt andra VM-guld. På bilder från El Mundos direktsändning syns ett folkhav av firande spanjorer på Plaza de Colón i Madrid, där människor hoppar, sjunger och viftar med flaggor efter slutsignalen.
Miljontals människor samlades runt om i landet för att följa finalen och därefter fira guldet, skriver ABC. Firandet har enligt tidningen varit lugnt på de flesta håll.
Den enda rapporterade incidenten inträffade i Bilbao, där baskiska nationalister kastade föremål och försökte störa sändningen på en storbildsskärm, enligt ABC.
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