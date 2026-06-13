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Arkivbild: Offentligt bad i Morges, Schweiz. (Laurent Gillieron / AP)
Politiska läget i Schweiz

Folkomröstning om max tio miljoner schweizare: ”Illusion om gratis lunch”

Av Kinga Sandén
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Schweiz folkomröstar om en befolkningsgräns på 10 miljoner till år 2050 på söndagen, rapporterar flera medier. Kritiker varnar för arbetskraftsbrist och en försämrad relation till EU.

Befolkningen har vuxit snabbt och en dryg fjärdedel är arbetsmigranter utan schweiziskt medborgarskap, majoriteten av dem från EU-länder, enligt CNN. Förslaget från högerpopulistiska Schweiziska folkpartiet (SVP) motiveras med anklagelser om ”krypande islamisering” och anklagar invandrarna för att ligga bakom bostadsbristen och de överfulla skolorna, sjukhusen och bussarna.

– Förslaget säljer in en illusion om en gratis lunch, men löser inte våra problem med trafik och bostäder, säger Rudolf Minsch, chefsekonom på Economiesuisse, till The Guardian.

Han varnar för arbetskraftsbrist. Näringslivsorganisationerna, partierna som regerar i koalition med SVP och parlamentets båda kamrar är emot förslaget, enligt BBC.

45 procent väntas rösta för förslaget, 52 procent emot och övriga har inte bestämt sig
www.theguardian.com
Födelsetalen faller – 20 procent av befolkningen är över 65 år
BBC
Hälften av landets utländska medborgare kommer från fyra länder: Italien, Tyskland, Portugal och Frankrike
CNN
Ska begränsa rätt till familjeåterförening och asyl om befolkningen når 9,5 miljoner – vid 10 miljoner ska landet säga upp avtalet om fri rörlighet med EU, enligt förslaget
Independent
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