Prognos: Schweiz säger nej till omstritt lagförslag

Vallokalerna i Schweiz har nu stängt och det lutar åt att befolkningen säger nej till det omstridda lagförslaget om en befolkningsgräns på 10 miljoner människor, skriver Swissinfo. Rösträkningen pågår ännu men enligt prognoser ser utfallet ut att bli 55 procent till nej-sidan, och 45 procent till ja-sidan.

Det är högerpopulistiska Schweiziska folkpartiet (SVP) som lagt fram förslaget. De anklagar invandrare för att ligga bakom alltifrån bostadsbrist till överbeläggning på sjukhus i landet. Men övriga regeringspartier har kallat det hela för ett ”kaosförslag”, som riskerar att leda till arbetskraftsbrist och en sämre relation till EU.

– Väldigt mycket står på spel, sade justitieminister Beat Jans till tidningen La Tribune de Genève inför folkomröstningen.