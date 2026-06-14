ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Människor ute i naturen i Schweiz. Illustrationsbild. (Anthony Anex / AP)
Politiska läget i Schweiz

Prognos: Schweiz säger nej till omstritt lagförslag

Av Ebba Örn
Publicerad:

Vallokalerna i Schweiz har nu stängt och det lutar åt att befolkningen säger nej till det omstridda lagförslaget om en befolkningsgräns på 10 miljoner människor, skriver Swissinfo. Rösträkningen pågår ännu men enligt prognoser ser utfallet ut att bli 55 procent till nej-sidan, och 45 procent till ja-sidan.

Det är högerpopulistiska Schweiziska folkpartiet (SVP) som lagt fram förslaget. De anklagar invandrare för att ligga bakom alltifrån bostadsbrist till överbeläggning på sjukhus i landet. Men övriga regeringspartier har kallat det hela för ett ”kaosförslag”, som riskerar att leda till arbetskraftsbrist och en sämre relation till EU.

– Väldigt mycket står på spel, sade justitieminister Beat Jans till tidningen La Tribune de Genève inför folkomröstningen.

Public service-bolaget SRF direktrapporterar
www.srf.ch
Slutgiltiga resultatet väntas inom några timmar
www.swissinfo.ch
Schweiziska folkpartiet (SVP) är största partiet i landet
AP  · Ofta betalvägg
De har drivit igenom att frågan ska upp för folkomröstning
TT
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen