Schweiz röstar ner förslag om befolkningstak

Parlamentsledamöter och medlemmar i civilsamhällesorganisationer firar efter att förslaget röstats ner den 14 juni 2026.

Schweizarna röstar nej till förslaget om ett befolkningstak på 10 miljoner invånare. Det står klart efter dagens folkomröstning, rapporterar Politico.

– Schweiziska väljare har skickat en stark signal om pålitlighet, öppenhet och fortsatt ömsesidighet, säger David McAllister, ordförande i EU-parlamentets utrikesutskott, till sajten.

55 procent röstade emot förslaget och 45 procent för. Valdeltagandet blev 58 procent, enligt Swissinfo.

Förslaget kom från högerpopulistiska Schweiziska folkpartiet (SVP), som anklagar invandrare för att ligga bakom flera av landets problem. Övriga regeringspartier och näringslivsorganisationerna har varnat för arbetskraftsbrist och en sämre relation till EU.