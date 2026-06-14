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Parlamentsledamöter och medlemmar i civilsamhällesorganisationer firar efter att förslaget röstats ner den 14 juni 2026. (Alessandro della Valle /AP/TT)
Politiska läget i Schweiz

Schweiz röstar ner förslag om befolkningstak

Av Kinga Sandén
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Schweizarna röstar nej till förslaget om ett befolkningstak på 10 miljoner invånare. Det står klart efter dagens folkomröstning, rapporterar Politico.

– Schweiziska väljare har skickat en stark signal om pålitlighet, öppenhet och fortsatt ömsesidighet, säger David McAllister, ordförande i EU-parlamentets utrikesutskott, till sajten.

55 procent röstade emot förslaget och 45 procent för. Valdeltagandet blev 58 procent, enligt Swissinfo.

Förslaget kom från högerpopulistiska Schweiziska folkpartiet (SVP), som anklagar invandrare för att ligga bakom flera av landets problem. Övriga regeringspartier och näringslivsorganisationerna har varnat för arbetskraftsbrist och en sämre relation till EU.

Runt 28 procent av befolkningen är född utomlands
www.politico.eu
Valdeltagandet på 58 procent anses högt jämfört med tidigare folkomröstningar
www.swissinfo.ch
Public service-bolaget SRF direktrapporterar
live · www.srf.ch
Schweiziska folkpartiet (SVP) är största partiet i landet
AP  · Ofta betalvägg
De har drivit igenom att frågan ska upp för folkomröstning
TT
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