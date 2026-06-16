Förälder polisanmäls – för barnets fortkörning på elsparkcykel
Polisen har tagit en elsparkcykel i beslag och polisanmält en förälder – efter att ett barn under 15 år kört för snabbt i Gislaved på tisdagen. Det rapporterar SVT Jönköping.
– Vi har fått skriva en del liknande anmälningar främst då det gäller A-traktorer, men nu går ju även elsparkcyklarna för fort, säger polisens presstalesperson Martina Gradien till kanalen.
En förälder kan få böter och i vissa fall indraget körkort för brottet ”tillåtande av olovlig körning”.
Elsparkcyklar får köra i max 20 kilometer i timmen. Polisen har sett hastigheter upp till 130 kilometer i timmen, berättar områdespolisen Fredric Karnefors för SR P4 Göteborg.
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