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Den gamla iranska flaggan på läktaren under Irans match. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMGruppspelet

Förbjudna flaggor och protester när Iran spelade

Av Anders Hovne
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Trots att Fifa förbjudit den flagga som användes i Iran före revolutionen syntes ett par hundra sådana flaggor på läktaren under landets VM-premiär mot Nya Zeeland, skriver Sportbladet.

Flaggan, som pryds av ett lejon och en sol, fungerar som en symbol för motståndet mot regimen och många iranier på plats var där främst för att protestera. En av dem var Siavash Mesdaghi, sportchef för Parsian IF i Upplands Väsby,

– Förlorar landslaget matchen i dag kommer det inte att röra mig det minsta. Jag är här för att vara folkets röst, jag är här för att höja lejon- och solflaggan, sa han inför matchen, som slutade 2-2.

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