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Till höger syns Förenade arabemiratens president president och kronprins Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. (Emilio Morenatti/AP, Evgenia Novozhenina/AP)
Begränsningarna av sociala medier

Ännu ett land förbjuder sociala medier för barn under 15 år

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Efter liknande beslut i Australien, Storbritannien och Kanada sällade sig Förenade arabemiraten under torsdagen till de länder som förbjuder sociala medier för barn och ungdomar. Gränsen är satt till 15 år, rapporterar AFP.

”Det är förbjudet för barn under den gränsen att skaffa, använda eller sköta personliga konton på sociala medie-plattformar”, står det enligt AFP i beslutet.

Förra veckan föreslog en utredning tillsatt av den svenska regeringen att även Sverige borde införa en 15-årsgräns för sociala medier.

– Vi håller på att förlora en hel generation i evigt scrollande, sa socialminister Jakob Forssmed (KD) då till SVT.

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