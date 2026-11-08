Det arabiska partiet Förenade arablistan (UAL) står redo att stödja en israelisk regering ledd av Gadi Eisenkot, även utan officiella löften om politiskt inflytande, enligt uppgifter till Haaretz.

Ledaren Mansour Abbas säger till tidningen att hans främsta prioritet är att få bort premiärminister Benjamin Netanyahu från makten.

UAL vann åtta platser i Knesset i valet. Enligt källor inom partiet vill man undvika en situation där Eisenkots block är beroende av röster från det ultraortodoxa Torahpartiet för att bilda regering.