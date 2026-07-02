Förening: Fler riskerar att bli spelberoende under VM

Det är många som bettar på matcher i samband med fotbolls-VM, och nu varnar Spelberoendes Förening i Göteborg för att fler riskerar att bli beroende. För TV4 Nyheterna berättar rådgivaren Christian Lindqvist att det är sannolikt att fler söker hjälp när mästerskapet är slut.

– Det är högst troligt att vi kommer se en ökning av personer som söker sig till oss med sportbettingproblematik framåt slutet av sommaren.

Hos Svenska Spel har antalet nya kunder ökat med över 300 procent jämfört med samma period förra sommaren.