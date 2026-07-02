Förening: Fler riskerar att bli spelberoende under VM
Det är många som bettar på matcher i samband med fotbolls-VM, och nu varnar Spelberoendes Förening i Göteborg för att fler riskerar att bli beroende. För TV4 Nyheterna berättar rådgivaren Christian Lindqvist att det är sannolikt att fler söker hjälp när mästerskapet är slut.
– Det är högst troligt att vi kommer se en ökning av personer som söker sig till oss med sportbettingproblematik framåt slutet av sommaren.
Hos Svenska Spel har antalet nya kunder ökat med över 300 procent jämfört med samma period förra sommaren.
Spelberoende
Världshälsoorganisationen WHO klassade spelberoende som en sjukdom 2018.
Beroendet kännetecknas av att personen får en försämrad förmåga att kontrollera sitt spelande och att spelandet prioriteras över andra intressen och aktiviteter.
Trots att det uppstår negativa konsekvenser av beteendet för personen fortsätter hen och det kan ske en eskalering av spelandet.
För att en diagnostisering ska kunna ske måste beteendemönstret vara av den allvarlighetsgrad att det sker en betydande försämring av personliga, familje-, sociala, utbildnings-, yrkesmässiga eller andra viktiga funktionsområden och ska normalt ha varit uppenbart i minst 12 månader.
Källa: WHO/TT