Företagarnas svar: ”Behöver tydlighet – inte dimridåer”
Organisationen Företagarna sågar S-toppen Mikael Dambergs utspel om höjda skatter för höginkomsttagare. Det mest anmärkningsvärda är enligt organisationens skattepolitiska expert Patrick Krassén inte att de vill höja, utan hur otydliga S är om exakt vad de vill göra.
– Först talas det om en hundralapp, sedan öppnas dörren för högre kapitalskatter och en bred skatteöversyn, säger han i en kommentar till Omni och tillägger att ”väljarna behöver tydlighet, inte dimridåer”.
Under morgonen uppgav Damberg att S vill höja skatten för personer med inkomster över 67 000 i månaden, bland annat genom att återinföra ett nedtrappat jobbskatteavdrag.
Just nu upplåst för alla
Svenska skatterna • Kontext
Tidöregeringen har sänkt skatterna, bland annat i form av ett förstärkt jobbskatteavdrag. För oppositionen kan C-krav på skattesänkningar bli en knäckfråga i framtida regeringsförhandlingar.
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