Hård storm kan få fraktfartygscontainrar att falla överbord. Mittenbilden är från ett annat haveri längs den danska kusten.

Legobitar från en last som föll överbord i samband med en kraftig storm 1997 flyter fortfarande i land längs Englands västra kust, rapporterar BBC.

Närapå fem miljoner legobitar tömdes ut i havet utanför Cornwall i samband med ovädret och har sedan dess dykt upp på stränder, inte minst vid Land’s End.

Att så många legobitar fortfarande flyter omkring har fått stor uppmärksamhet. Enligt Tracy Williams som skrivit en bok om incidenten kommer det årligen turister till sydvästra England enbart för att leta legobitar.

Williams, som också står bakom Instagramsidan, menar att hennes projekt sätter fokus på plastnedskräpning i världshaven i allmänhet.

– Att plocka plast från stränder är ett evighetsgöra. Men de som gör det och hittar en legobit ser ofta dessa som en belöning, säger hon till BBC.