Norges regering har gjort fel i sina ansökningar om tillstånd för gas- och oljeutvinning, slår landets högsta domstol fast enligt Financial Times.

Regeringen har hamnat i rättslig strid med miljöaktivister eftersom den i ansökningar som berör tre olje- och gasfält bara gjort beräkningar för hur mycket verksamheterna släpper ut i Norge – och inte inkluderat utsläppen från förbränning i utlandet.

Domen innebär inte att produktionen stoppas men Haldis Tjeldflaat Helle vid Greenpeace Norge säger att den kommer ”förändra norsk oljepolitik för alltid”.

– Norska myndigheter måste nu ta hänsyn till de enorma klimatutsläpp som olja och gas orsakar.

FT skriver att fallet följs av regeringar och oljebolag i omvärlden, eftersom miljöorganisationer i allt högre utsträckning börjat strida juridiskt för att stoppa liknande projekt.