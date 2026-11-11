Sverige rasar på den globala klimatrankningen Climate Change Performance Index, skriver DN. På fyra år har Sverige dalat från femte till 15:e plats.

68 länder ingår i sammanställningen där Danmark toppar. De tre första positionerna i listan är dock symboliskt vakanta eftersom inget land anses göra tillräckligt, skriver tidningen.

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) ifrågasätter bedömningen som ligger till grund för jämförelsen.

”Sverige har redan mycket låga nettoutsläpp per person och en energiintensiv industri som kräver stora mängder ren el, men det återspeglas inte i rankingen”, kommenterar hon till tidningen.

Utsläpp, användning av förnybar energi, energiförbrukning och klimatpolicies är några saker som värderas i rankingen.