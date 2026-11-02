Jordens is- och snötäckta områden riskerar permanenta skador om den globala uppvärmningen fortsätter att stiga. Det visar en ny FN-stödd rapport skriven av över 80 forskare, skriver The Guardian.

Med dagens klimatpolitik riskerar den ytliga permafrosten att försvinna. Det riskerar också skapa störningar i havscirkulationen, och över 90 procent av glaciärernas ismassa i Skandinavien, Alperna, Island och Klippiga bergen riskerar att försvinna.

– Schweiz har förlorat 20 procent av sin glaciäris under de senaste fem åren, och tusentals glaciärer världen över förväntas utrotas under det kommande decenniet, säger James Kirkham, glaciolog vid International cryosphere climate initiative (ICCI).

Forskarna vill nu att den globala uppvärmningen pressas tillbaka och hamnar under en grad innan år 2150. Samtidigt vill de att tiden för överskridandet av 1,5-gradersmålet blir kortvarig.