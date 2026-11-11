En sensor som läser av hur törstiga tomatplantor är ska hjälpa jordbrukare att anpassa sig till ett varmare klimat, skriver TT. I Italien, där tekniken testas i samarbete med tomatproducenter Mutti, har man lyckats spara 30-50 procent vatten, enligt forskarna.

Tekniken består av två små trådar som fästs direkt i plantstammen och läser av jonkoncentrationen i tomatens sav. Med hjälp av AI-algoritmer används den informationen sedan till att svara på hur plantan mår, och om och när den behöver vattnas.

Alla bönder är inte lyriska över den nya tekniken, säger forskaren Michela Janni, vid Institutet för elektronik och magnetism. Det finns en rädsla över att på sikt bli överflödig.

– Men många är nyfikna, och vi har flera forskningsprojekt på gång.