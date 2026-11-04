Rök från skogsbränder gör luften orange i staden Palangkaraya i Indonesien. Bilden togs den 24 oktober.

Klimatstöd som rika länder lovat åt fattigare har stannat av sedan 2022, trots att ökande extremväder och varningar om att den globala uppvärmningen ser ut att accelerera. Det visar en rapport från FN, enligt The Guardian.

Stödet ska gå till bland annat stärkt infrastruktur, katastrof- och vädervarningssystem, översvämningsskydd och bevattning för områden som drabbas av torka. För det krävs omkring 3 000 miljarder kronor per år till 2035.

Men länder som lovat att betala ut stödet ligger rejält efter. År 2024 betalades runt 310 miljarder kronor ut, vilket var en miljard mer än året innan och mindre än när stödet toppade 2022.

En av anledningarna är enligt rapporten att många europeiska länder börjat lägga en större del av budgeten på försvar.