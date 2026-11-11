En mekaniker lagar en elcykel i Beijing, Kina den 24 juli 2026.

Kina minskade sina utsläpp av växthusgaser med tre procent tredje kvartalet i år, enligt klimatanalyssajten Carbon Brief.

Bakom siffrorna ligger en minskning av oljeförbrukningen och ökad elektrifiering. Hälften av de nya tunga lastbilar som säljs går på el, jämfört med var tionde i Sverige, skriver SvD med hänvisning till Mobility Sweden.

– De kinesiska politikerna vågar låta prissignalen från Irankriget slå igenom i form av högre bränslepriser, säger Kinaexperten Sylvia Schwaag Serger, vd för Ingenjörsvetenskapsakademien till SvD.

Även kolförbrukningen har minskat till förmån för vind- och vindkraft, enligt BBC.

Den kraftiga utsläppsminskningen är den största sedan pandemin och innebär att Kina slår sitt eget mål om att minska utsläppen till år 2030.