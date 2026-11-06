Träd i Storbritannien upplever en slags falsk vår på grund av ovanligt varmt höstväder. Det kan orsaka långvarig skada för pollinatörer, rapporterar The Guardian.

På grund av extremhettan under sommaren tappade många träd dessutom sina blad alldeles för tidigt. Att de blommar redan nu innebär att de inte kommer att få nya knoppar i vår. Träden är dessutom inte i synk med insekterna längre.

– Det är galet, allt är helt i obalans, säger Chris Nichols vid miljövårdsorganisationen Woodland Trust.