Forskare vid Oregon State University i USA arbetar med att odla potatis i simulerad månjord. Forskningen är en del i Nasa:s mål att etablera långvarig närvaro på månen i och med projektet Artemis, och då kan man inte helt förlita sig på jordens tillgångar.

– Vi fann att potatis kan fullfölja hela sin livscykel i simulerad månjord när de tillförs organiskt material, säger Aymeric Goyer, som är en av forskarna.

Odlingen bestod av 30 procent kompost. Tanken är att astronauter i framtiden ska kunna ta med sig en mindre mängd för att starta odlingarna. Därefter ska matrester och växtavfall minska behovet av transporter från jorden.