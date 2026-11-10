Nasa söker nya astronauter som ska kunna skickas till månen. Det skriver den amerikanska rymdstyrelsen på sin hemsida.

– De personer vi väljer ut kan komma att gå på månen, bo och arbeta vid månbasen och hjälpa till att utveckla de system och operationer som i slutändan ska föra besättningar till Mars, säger Nasachefen Jared Isaacman.

Men kraven för att ansöka är höga. Bland annat krävs att man är amerikansk medborgare och har en masterexamen i exempelvis fysik eller biologi. Man måste också ha minst tre års relevant yrkeserfarenhet efter avslutad examen.

Nasa förväntas ha gjort ett slutligt urval i slutet av 2027. När man senast sökte astronauter för två år sedan tog man emot över 8 000 ansökningar. Av dem valde man ut tio för en två år lång utbildning.