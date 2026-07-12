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Växlar och räls byts på Södra Stambanan på stationen i Hässleholm 2024. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska infrastrukturen

Forskare varnar: Halverat stöd hotar forskningen

Av Adam Lindh
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Den nationella planen för transportinfrastrukturen, som presenterades i april, omfattar rekordhöga 1 171 miljarder kronor. Men endast fyra miljarder avsätts till forskning och innovation – en halvering jämfört med tidigare nivåer. Det skriver transportforskare från tolv svenska universitet i en debattartikel i SvD.

Enligt forskarna riskerar neddragningen att få stora konsekvenser.

”Den största risken är kanske inte de forskningsprojekt som nu inte kan genomföras de närmaste åren, utan att forskningsmiljöer gradvis urholkas”, skriver de.

De varnar för att kompetens kan gå förlorad när yngre forskare väljer andra områden med bättre finansiering, trots att både Trafikverket och regeringen efterfrågar ny kunskap inom transportområdet.

”Talanger kommer att gå till andra områden och branscher i stället för transportområdet, och det kan ta lång tid att ersätta dem när kompetensbehovet blir akut.”

Om debattörerna

Anders Arweström Jansson, Uppsala universitet.
Maria Bratt Börjesson, Linköpings universitet.
Anna Fredriksson, Linköpings universitet.
Oskar Fröidh, Kungliga tekniska högskolan.
Rob Hart, Sveriges lantbruksuniversitet.
Lena Hiselius, Lunds universitet.

...och elva andra forskare.

Forskare: ”Varför skära så hårt i forskningen?”
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