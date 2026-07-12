Forskare varnar: Halverat stöd hotar forskningen

Växlar och räls byts på Södra Stambanan på stationen i Hässleholm 2024.

Den nationella planen för transportinfrastrukturen, som presenterades i april, omfattar rekordhöga 1 171 miljarder kronor. Men endast fyra miljarder avsätts till forskning och innovation – en halvering jämfört med tidigare nivåer. Det skriver transportforskare från tolv svenska universitet i en debattartikel i SvD.

Enligt forskarna riskerar neddragningen att få stora konsekvenser.

”Den största risken är kanske inte de forskningsprojekt som nu inte kan genomföras de närmaste åren, utan att forskningsmiljöer gradvis urholkas”, skriver de.

De varnar för att kompetens kan gå förlorad när yngre forskare väljer andra områden med bättre finansiering, trots att både Trafikverket och regeringen efterfrågar ny kunskap inom transportområdet.

”Talanger kommer att gå till andra områden och branscher i stället för transportområdet, och det kan ta lång tid att ersätta dem när kompetensbehovet blir akut.”