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Socialdemokraternas trafikpolitiska talesperson Aylin Nouri (S) till vänster. (Jonas Ekströmer/TT, Pär Bäckström/TT)
Svenska infrastrukturen

S: Regeringen straffar dem som måste ta bilen

Av Hannah Gustafsson
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Socialdemokraterna tycker att regeringen och Sverigedemokraterna straffar vanliga människor genom att ta betalt för statliga vägar. Det skriver partiets trafikpolitiska talesperson Aylin Nouri i en debattartikel hos Aftonbladet.

Hon menar att för många är bilen ett måste för att få vardagen att gå ihop.

”De människorna ska inte behöva betala två gånger – först genom skatten och sedan igen när de kör på statliga vägar som de redan varit med och finansierat.”

Hon tycker att regeringen borde fokusera på hur pengarna kan användas mer effektivt, något hon menar att S vill göra efter valet.

Aylin Nouri (S): Regeringens betalvägar straffar vanligt folk
debatt · Aftonbladet

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pressmeddelande · www.regeringen.se
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