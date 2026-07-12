MP: Sverige behöver en beredskapsplan för järnvägen

Sverige behöver ta fram en nationell beredskapsplan för järnvägen. Det skriver Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén i en debattartikel i Expressen.

Enligt Helldén är den svenska järnvägen eftersatt, vilket märks på inställda tåg och bristande punktlighet. Han menar också att ett robust järnvägssystem är avgörande om Sverige skulle hamna i kris eller krig.

”Kriget i Ukraina har visat att järnvägen är en av samhällets viktigaste strategiska resurser. Runt om i Europa växer nu insikten om att investeringar i järnvägen är avgörande”, skriver han.

Helldén anser också att regeringen satsat för lite på att rusta upp järnvägen och presenterar fyra förslag:

Att bygga bort flaskhalsar genom fler dubbelspår och nya stambanor, att minska underhållsskulden genom satsningar på 72 miljarder kronor, att klimatanpassa järnvägen för att klara skred och översvämningar samt att stärka det nordiska samarbetet genom att prioritera stråk som Oslo–Stockholm och Malmbanan.