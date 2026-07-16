Trafikverket får nytt uppdrag – måste vässa sina metoder

Trafikverket måste se över sina metoder som används vid samhällsekonomiska analyser, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Vi vill att analyserna blir mer transparenta och förutsägbara för att diskussionen ska bli bättre, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) till DN.

Trafikverket måste bli bättre på att kommunicera hur analyserna görs och hur projekten bör prioriteras, menar regeringen.

Beslutet kommer efter att regeringen beslutat om flera satsningar på tåg- och vägnätet som Trafikverket bedömt som olönsamma, bland annat ”Östlig förbindelse” i Stockholm och järnvägen mellan Göteborg och Borås.