AI-tjänster måste förbjudas från att bygga artificiella relationer med barn och unga under 18 år. Det skriver KD-toppen Jakob Forssmed på SvD Debatt.

”Det är en nödvändig åtgärd för att skydda barns utveckling, relationer och psykiska hälsa.”

Han skriver att mycket av AI-debatten handlar om säkerhetsrisker. Men det är också viktigt att rikta fokus mot risken för att AI ”imiterar mänsklighet, utan att vara människa, i synnerhet i relation till minderåriga”.

Forssmed vill att AI-regleringen sker på EU-nivå, och även på global nivå där det är möjligt.