Försurning krymper bläckfiskars hjärnor

Storfenad revbläckfisk. Exemplaret på bilden är fotograferad i en vattenbassäng där djurets känslighet för försurning undersökts.

Koldioxidutsläpp leder till allt surare världshav. Det kan få ödesdigra konsekvenser för bläckfiskar, vars hjärnor krymper i sura vatten, skriver TT.

I dag ligger ph-värdet i haven på cirka 8,1. Men till år 2100 kan värdet ha sjunkit till 7,8. I experimentella studier i Kanada och Taiwan har forskarna placerat storfenade revbläckfiskar i vattenbassänger med ph-värde 7,8 respektive 8,2 för att se hur djuren påverkas.

Efter 90 dagar tog man upp djuren och upptäckte direkt att hjärnorna hos bläckfiskarna i den surare bassängen hade krympt och var nästan 50 procent mindre än de andra bläckfiskarnas. Det beror troligen på så kallad oxidativ stress och riskerar att leda till ”abnorma beteenden”, skriver TT.