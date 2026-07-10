ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Storfenad revbläckfisk. Exemplaret på bilden är fotograferad i en vattenbassäng där djurets känslighet för försurning undersökts. (Su Huai)
Hoten mot artrikedomen

Försurning krymper bläckfiskars hjärnor

Av Ebba Örn
Publicerad: . Uppdaterad:

Koldioxidutsläpp leder till allt surare världshav. Det kan få ödesdigra konsekvenser för bläckfiskar, vars hjärnor krymper i sura vatten, skriver TT.

I dag ligger ph-värdet i haven på cirka 8,1. Men till år 2100 kan värdet ha sjunkit till 7,8. I experimentella studier i Kanada och Taiwan har forskarna placerat storfenade revbläckfiskar i vattenbassänger med ph-värde 7,8 respektive 8,2 för att se hur djuren påverkas.

Efter 90 dagar tog man upp djuren och upptäckte direkt att hjärnorna hos bläckfiskarna i den surare bassängen hade krympt och var nästan 50 procent mindre än de andra bläckfiskarnas. Det beror troligen på så kallad oxidativ stress och riskerar att leda till ”abnorma beteenden”, skriver TT.

Omni förklararSköldpaddornas väktare dödad i israelisk attack: ”Var en symbol för hopp”

Omni Mer
Störst skillnad upptäcktes i de regionerna av hjärnan som kontrollerar synen
TT
Bläckfiskar minns saker som inte har hänt – precis som vi (2025)
Sveriges Radio
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen