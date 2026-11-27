Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist på pressträffen efter partiets extrainsatta möte, med partistyrelsen och riksdagsgruppen, angående regeringsfrågan och statsministeromröstningen.

På söndag uppges Centerpartiets förtroenderåd samlas för att slutgiltigt ta ställning till förslaget om att säga ja till Ulf Kristersson (M) som statsminister. Men vilka som ingår i rådet är för allmänheten okänt, rapporterar Aftonbladet.

Rådet består av 59 personer. 50 av dem har valts av de lokala C-distrikten och någon namnlista över vilka som ingår finns inte publicerad.

– Det är ett litet antal personer som har listan, säger en C-källa till tidningen.

På torsdagens möte med Centerns partistyrelse och riksdagsgrupp uppges ungefär 15 ha reserverat sig mot att rösta ja till Ulf Kristersson (M) – och de har inte gett upp hoppet.

– Jag skulle säga att flera distrikt står och väger, säger en uppgiftslämnare.