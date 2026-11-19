Shuttelbussar och andra bussar, transporter under FN:s klimatkonferens COP31 i Antalya.

Ett nytt utkast till slutdeklarationen för klimattoppmötet COP31 släpptes under eftermiddagen, enligt internationella medier. Av de ursprungliga 144 punkterna kvarstår nu 80.

Sveriges Radios utsända Mona Hambraeus reagerar bland annat på att alla hänvisningar till fossila bränslen har strukits, jämfört med det tidigare utkastet.

– Det här är helt klart en nedbantad variant jämfört med det som lades upp på bordet i måndags, säger hon till Ekot.

Klimattoppmötets slutförhandlingar ska vara klara på fredag.