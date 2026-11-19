Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) anser att EU måste vara hårdare i förhandlingarna i klimatfrågan. Det säger hon i samband med COP31-mötet, till Altinget.

Hon tycker att man alltför ofta släpper sina röda linjer för snabbt.

– Vi ska inte göra kompromisser i olika delar av förhandlingarna där det gynnar andra grupper, samtidigt som vi underlåter att insistera på framsteg i utsläppsminskningar, som är absolut avgörande för EU, säger hon.

Pourmokhtari säger att frågan om finansieringen kommer upp för tidigt i förhållande till utsläppsfrågan.