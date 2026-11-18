Ministerns utbrott: ”Vi är förälskade i våra kidnappare”
Frustrationen på klimattoppmötet COP31 har vuxit under veckans inledning. Under onsdagen har en presskonferens där Panamas miljöminister Juan Carlos Navarro gick till attack mot ”oljemaffian” varit en av de stora snackisarna, skriver Bloomberg.
Han menar att världen drabbats av Stockholmssyndrom i relation till olje-, gas- och kolindustrin.
– Vi är förälskade i våra kidnappare. De torterar oss för vårt eget bästa. De förstör vår planet för vårt eget bästa. De förstör naturen för att hjälpa oss, sa Navarro i Antalya.
Klimattoppmötets slutförhandlingar ska vara klara på fredag.
bakgrund
Stockholmssyndromet
Wikipedia (sv)
Stockholmssyndromet handlar om den bindning som uppstår mellan brottsling och offer i en gisslansituation, de känslomässiga relationer som utvecklas när dessa lever under livsfara tätt inpå varandra under flera dygn. Nils Bejerot, som myntade begreppet, skrev i Fib/Kulturfront 12/1981: ”En paradoxal intressegemenskap växer fram mellan gärningsmännen och deras offer. Den kan utveckla sig från förståelse till sympati och även medföra att offren utvecklar en stark emotionell bundenhet till sina herrar, det s.k Stockholmssyndromet … Genom kombinationer av akut dödsfruktan och djup självbevarelsedrift identifierar sig offret i denna situation med gärningsmännen och deras sak”.
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