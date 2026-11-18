Frustrationen på klimattoppmötet COP31 har vuxit under veckans inledning. Under onsdagen har en presskonferens där Panamas miljöminister Juan Carlos Navarro gick till attack mot ”oljemaffian” varit en av de stora snackisarna, skriver Bloomberg.

Han menar att världen drabbats av Stockholmssyndrom i relation till olje-, gas- och kolindustrin.

– Vi är förälskade i våra kidnappare. De torterar oss för vårt eget bästa. De förstör vår planet för vårt eget bästa. De förstör naturen för att hjälpa oss, sa Navarro i Antalya.

Klimattoppmötets slutförhandlingar ska vara klara på fredag.