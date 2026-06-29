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Shogo Taniguchi och Lucas Paqueta i duell. (LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Just nu: Brasilien jagar kvittering mot Japan

Av Daniel Persson
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BRA-JAP 0–1 | Japan har inte gjort någon hemlighet av att de är i Nordamerika för att vinna VM-guld i fotboll, och sextondelsfinalen mot Brasilien visar hittills att de menar allvar. Laget leder i halvtid.

Det Vinicius Jr-ledda Brasilien har haft mest bollinnehav, men haft svårt att skaka fram heta målchanser. Japan har stuckit upp ett par gånger och vid ett av dem tog de ledningen genom Kaishu Sano, som kunde borra in ett lågt skott intill Alissons högra stolpe.

Andra halvlek är igång.

Sextondelsfinalen mellan Brasilien och Japan är den första av tre högintressanta möten på måndagskvällen och natten. Klockan 22.30 möts Tyskland och Paraguay och 03 är det avspark mellan Nederländerna och Marocko.

Brasilien–Japan 0–1

0–1 Kaishu Sano (29)

Startelvorna (avspark kl 19):

Brasilien (4–3–3):
Alisson – Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta – Vinicius Jr, Matheus Cunha, Ryan.

Japan (3–4–3):

Zion Suzuki – Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu – Ritsu Doan, Daizen Maeda - Keito Nakamura, Junya Ito – Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ayase Ueda.

TV4 Play sänder matchen med Lasse Granqvist och Jens Fjellström
www.tv4play.se
Radiosporten refererar från matchen
Sveriges Radio
Fifa direktrapporterar om matchen
www.fifa.com
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