Just nu: Brasilien jagar kvittering mot Japan

BRA-JAP 0–1 | Japan har inte gjort någon hemlighet av att de är i Nordamerika för att vinna VM-guld i fotboll, och sextondelsfinalen mot Brasilien visar hittills att de menar allvar. Laget leder i halvtid.

Det Vinicius Jr-ledda Brasilien har haft mest bollinnehav, men haft svårt att skaka fram heta målchanser. Japan har stuckit upp ett par gånger och vid ett av dem tog de ledningen genom Kaishu Sano, som kunde borra in ett lågt skott intill Alissons högra stolpe.

Andra halvlek är igång.

Sextondelsfinalen mellan Brasilien och Japan är den första av tre högintressanta möten på måndagskvällen och natten. Klockan 22.30 möts Tyskland och Paraguay och 03 är det avspark mellan Nederländerna och Marocko.