Fotografen: ”Det är inte en slump – det är ett mirakel”

I juli 2024 fotograferades Joan Monfort tillsammans med en utskrift av den nu världsberömda bilden.

”Det är nästan som ett filmmanus.” Så beskriver fotografen Joan Monfort sina bilder på när Lionel Messi badar en 3,5 månader gammal Lamine Yamal i en intervju med SVT.

Inför mötet mellan Yamals Spanien och Messis Argentina i VM-finalen i fotboll har de nästan 20 år gamla fotografierna – som återfanns först 2024 – blivit aktuella igen. I ett pressmeddelande från Fifa säger Monfort att de osannolika bilderna ”inte är en slump – det är ett mirakel”.

– Jag har aldrig varit religiös, men jag börjar tro att det finns något större än oss där ute. Jag vet inte vad det är eller var det kommer från, men allt har fallit på plats på ett oförklarligt och magiskt sätt, säger Monfort i pressmeddelandet.

Även den spanske förbundskaptenen Luis de la Fuente tar till stora ord för att beskriva sammanträffandet.

– ”Slumpen” är Guds pseudonym när han inte vill skriva ut sitt namn, säger de la Fuente till The Guardian.