”Frankrike-dödaren” hyllar motståndet: ”De har aldrig varit bättre än nu”
Den tidigare landslagsstjärnan Ola Toivonen, som gjorde det ikoniska 2–1-segermålet mot Frankrike i VM-kvalet 2017, tror att Sverige får det tufft i kväll.
– Jag har aldrig sett ett franskt landslag så bra som det är nu, säger han till Sportbladet.
Toivonen, som i dag jobbar för Malmö FF, väljer ändå att vara optimistisk inför kvällens VM-sextondelsfinal.
– Jag säger 1–1 och att vi vinner på straffar, säger han till SVT Sport.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen