”Frankrike-dödaren” hyllar motståndet: ”De har aldrig varit bättre än nu”

Den tidigare landslagsstjärnan Ola Toivonen, som gjorde det ikoniska 2–1-segermålet mot Frankrike i VM-kvalet 2017, tror att Sverige får det tufft i kväll.

– Jag har aldrig sett ett franskt landslag så bra som det är nu, säger han till Sportbladet.

Toivonen, som i dag jobbar för Malmö FF, väljer ändå att vara optimistisk inför kvällens VM-sextondelsfinal.

– Jag säger 1–1 och att vi vinner på straffar, säger han till SVT Sport.