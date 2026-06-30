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Ola Toivonen sänkte Frankrike i VM-kvalet 2017. (LINNEA RHEBORG / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

”Frankrike-dödaren” hyllar motståndet: ”De har aldrig varit bättre än nu”

Av Jacob Ruderstam
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Den tidigare landslagsstjärnan Ola Toivonen, som gjorde det ikoniska 2–1-segermålet mot Frankrike i VM-kvalet 2017, tror att Sverige får det tufft i kväll.

– Jag har aldrig sett ett franskt landslag så bra som det är nu, säger han till Sportbladet.

Toivonen, som i dag jobbar för Malmö FF, väljer ändå att vara optimistisk inför kvällens VM-sextondelsfinal.

– Jag säger 1–1 och att vi vinner på straffar, säger han till SVT Sport.

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