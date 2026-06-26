Frankrike eller Norge tros vänta i sextondelsfinalen
Sverige går vidare från sin grupp som tredjeplacerat. Det innebär att det blir en tuff motståndare i sextondelsfinalen, alldeles oavsett vem lotten faller på, skriver The Athletic.
Med 75 procents sannolikhet kommer Sverige att ställas mot vinnaren i grupp I – där Norge måste besegra Frankrike för att komma i fråga.
Det finns också en chans på fyra att Sverige får möta Tyskland.
Förbundskapten Graham Potter säger till SVT att han inte hunnit reflektera över den kommande motståndaren.
– Oavsett vem vi får möta vet vi att det kommer vara ett topplag, så det gäller att vi är redo, säger han till SVT.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen