Frankrike eller Norge tros vänta i sextondelsfinalen

Kylian Mbappé eller Erling Haaland det är vad det svenska försvaret kan vänta sig härnäst.

Sverige går vidare från sin grupp som tredjeplacerat. Det innebär att det blir en tuff motståndare i sextondelsfinalen, alldeles oavsett vem lotten faller på, skriver The Athletic.

Med 75 procents sannolikhet kommer Sverige att ställas mot vinnaren i grupp I – där Norge måste besegra Frankrike för att komma i fråga.

Det finns också en chans på fyra att Sverige får möta Tyskland.

Förbundskapten Graham Potter säger till SVT att han inte hunnit reflektera över den kommande motståndaren.

– Oavsett vem vi får möta vet vi att det kommer vara ett topplag, så det gäller att vi är redo, säger han till SVT.