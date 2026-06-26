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Kylian Mbappé eller Erling Haaland det är vad det svenska försvaret kan vänta sig härnäst. (Bildbyrån)
Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

Frankrike eller Norge tros vänta i sextondelsfinalen

Av Daniel Persson
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Sverige går vidare från sin grupp som tredjeplacerat. Det innebär att det blir en tuff motståndare i sextondelsfinalen, alldeles oavsett vem lotten faller på, skriver The Athletic.

Med 75 procents sannolikhet kommer Sverige att ställas mot vinnaren i grupp I – där Norge måste besegra Frankrike för att komma i fråga.

Det finns också en chans på fyra att Sverige får möta Tyskland.

Förbundskapten Graham Potter säger till SVT att han inte hunnit reflektera över den kommande motståndaren.

– Oavsett vem vi får möta vet vi att det kommer vara ett topplag, så det gäller att vi är redo, säger han till SVT.

Här är alla sannolikheter för lottningen i slutspelet
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www.fotbollskanalen.se
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Expressen
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Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VMGraham PotterFotbollHerrlandslaget i fotboll